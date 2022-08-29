البقاع على موعد مع مشروع يعدّ الاول من نوعه في لبنان

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وافق مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع، برئاسة اسعد حداد و المدير العام بالتكليف خالد بركات عبيد، على مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذه رجل الاعمال ابراهيم سلوم على نفقته الخاصة وقدمه كهبة غير مشروطة.ونوّه عبيد بمبادرة سلوم الانسانية آملا ان "تشكل حافزاً لدى الغير وان يبادروا في ظل الظروف الإقتصادية والازمة المالية الحالية الى تنفيذ مشاريع مماثلة، كما وباشرت فرق فنية تابعة لمؤسسة مياه البقاع بالعمل على بعض التصليحات التي تساهم بايصال المياه الى اكثر عدد ممكن من المشتركين".وأوضح ان "المؤسسة تعمل بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة لتنفيذ بعض المشاريع التي ستؤدي الى تخفيف الهدر المائي وتعزيز الواقع المائي في هذه المنطقة .يشار الى أن سلوم تكفل بتأمين كهرباء لصالح محطة جديتا، عبر انجاز مشروع للطاقة الشمسية يعد الاول من نوعه في لبنان اذ يضم اكثر من 420 لوح، وقوة كل لوح طاقة 650 وات.