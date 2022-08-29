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لبنان

عملية رفع النفايات انطلقت... ومهمّة خاصة لأمن الدولة

Lebanon 24
29-08-2022 | 03:22
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بدأت عملية رفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي بعد اتصالات أجراها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين مع المعنيين بهذا الموضوع.

وأثمرت الإتصالات قراراً بإعادة فتح مطمر الجديدة، إذ أوعز رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بتأمين حماية امنية للشركة المتعهدة وللمطمر من قبل المديرية العامة لامن الدولة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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