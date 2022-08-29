نائبة من "قوى التغيير" تثير الجدل.. ما قصّتها؟

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واعتبرت الأوساطُ المُراقبة أنّ تلكَ النائبة بعيدة عن الواجهة في المطالب المرتبطة بالمواطنين، الأمر الذي أثار جدلاً بين مختلف المتابعين للشأن السياسي.مع هذا، فقد تساءلت مصادر سياسيّة عن خطّة تلك النائبة لطرح ملف الكهرباء لمنطقتها أمام المعنيين في حال أرادت التحرّك بشأنه.في المقابل، قالت أوساطٌ مقربة من تلك النائبة إنّ "الأخيرة تعملُ باستمرار وفي الكواليس وتتابع شؤون الكثير من المواطنين"، مشيرة إلى أنّ "الكلام عن غياب تلك النائبة يعتريه بعض الظلم لها خصوصاً أنها ما زالت جديدة في المعترك النيابي".