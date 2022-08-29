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لبنان

نائبة من "قوى التغيير" تثير الجدل.. ما قصّتها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2022 | 04:15
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تساءلت أوساطٌ عديدة عن سبب غياب إحدى نوّاب التغيير عن حراكٍ سياسيّ يُخاض في منطقتها من أجلِ الكهرباء، في وقتٍ برز تحرّك لنوّاب سابقين على خطّ الملف.

واعتبرت الأوساطُ المُراقبة أنّ تلكَ النائبة بعيدة عن الواجهة في المطالب المرتبطة بالمواطنين، الأمر الذي أثار جدلاً بين مختلف المتابعين للشأن السياسي.
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مع هذا، فقد تساءلت مصادر سياسيّة عن خطّة تلك النائبة لطرح ملف الكهرباء لمنطقتها أمام المعنيين في حال أرادت التحرّك بشأنه.

في المقابل، قالت أوساطٌ مقربة من تلك النائبة إنّ "الأخيرة تعملُ باستمرار وفي الكواليس وتتابع شؤون الكثير من المواطنين"، مشيرة إلى أنّ "الكلام عن غياب تلك النائبة يعتريه بعض الظلم لها خصوصاً أنها ما زالت جديدة في المعترك النيابي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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