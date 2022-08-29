إجتماع في بعلبك يتعلّق بـ"النازحين السوريين".. هذا ما بحثه

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عرض المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد لـ"خطط الوزارة والتقديمات الاجتماعية وبرنامج الأسر الأكثر فقراً، وبطاقة أمان وبرنامج الأغذية العالمية"، وذلك خلال زيارته مركز إتحاد بلديات بعلبك.وبحث المجتمعون في "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والضغط الناجم عن وجود النازحين السوريين في بلدات الاتحاد وانعكاسه على المجتمع المضيف".والتقى أحمد أثناء زيارته برئيس الاتحاد شفيق قاسم شحادة ورؤساء بلديات الاتحاد، وأبدى شحادة "كل الحرص على التعاون من أجل تقديم خدمة أفضل لذوي الحاجات الخاصة"، مؤكداً "ضرورة الوقوف إلى جانب أهل هذه المنطقة لا سيما الأسر المتعففة".