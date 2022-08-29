بخاري بعد لقائه دريان: لا لاستغلال الإسلام‬ لأغراض سياسيَّة

شدد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على أننا "نرفض مُحاولات استغلال الإسلام‬ كغِطاء لأغراض سياسيَّة تُؤجِّج‫ الكراهيَّة ‬والتَّطرف‬ والإرهاب".



وقال البخاري من دار الفتوى ان "سماحة مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان هو من أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان".

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