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لبنان

بخاري بعد لقائه دريان: لا لاستغلال الإسلام‬ لأغراض سياسيَّة

Lebanon 24
29-08-2022 | 04:11
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شدد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على أننا "نرفض مُحاولات استغلال الإسلام‬ كغِطاء لأغراض سياسيَّة تُؤجِّج‫ الكراهيَّة ‬والتَّطرف‬ والإرهاب".

وقال البخاري من دار الفتوى ان "سماحة مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان هو من أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان".
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