ميقاتي زار برّي في عين التينة

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم في عين التينة.



واستمرّ الاجتماع لنصف ساعة تقريباً تطرّق فيه الطرفان إلى مختلف الملفات السياسية والمستجدات الراهنة. وبعد ذلك، غادر ميقاتي من دون الإدلاء بأيّ تصريح.