Advertisement

لبنان

ميقاتي زار برّي في عين التينة

Lebanon 24
29-08-2022 | 05:43
A-
A+
Doc-P-985261-637973732040553978.jpg
Doc-P-985261-637973732040553978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم في عين التينة.

واستمرّ الاجتماع لنصف ساعة تقريباً تطرّق فيه الطرفان إلى مختلف الملفات السياسية والمستجدات الراهنة. وبعد ذلك، غادر ميقاتي من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
النائب محمد رعد: موقفنا سهل ممتنع ولبنان اليوم بحاجة الى حكومة تدير شؤون اللبنانيين ومصالحهم والأزمات تتطلب الواقعية لذا سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
29/08/2022 22:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
29/08/2022 22:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
lebanon 24
29/08/2022 22:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى بلاكات دم من فئة B- في مستشفى جبل لبنان. للاتصال \ 939056-70
lebanon 24
29/08/2022 22:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2022-08-29
14:53 | 2022-08-29
14:45 | 2022-08-29
14:34 | 2022-08-29
14:25 | 2022-08-29
13:41 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website