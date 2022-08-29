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لبنان

علمٌ لحزب لبناني يثيرُ بلبلة في موقع إسرائيليّ.. شاهدوا ما حصل!

Lebanon 24
29-08-2022 | 04:44
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نشر الصحافي علي شعيب عبر حسابه على "فيسبوك" مجموعة من الصّور التي تكشف سبب إقدام العدو الإسرائيلي، أمس الأحد، على إطلاق النار باتجاه الأراضي اللبنانية، وتحديداً من موقع العباد المقابل لبلدة حولا - قضاء مرجعيون.
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ووفقاً لشعيب، فإنّ جيش العدو أطلق 15 رصاصة في الهواء، كما ألقى قنابل صوتيّة وأخرى مُسيّلة للدموع على شبّانٍ رفعوا علم حركة "أمل" على سياج الموقع الإسرائيلي. 
 
وأظهرت الصور أنّ علم "أمل" تم تعليقه في نقطة متقدّمة ضمن السياج المُرتبط بالموقع، الأمر الذي استدعى تدخلاً من جنود العدو، محاولين إزالة العلم الذي جرى التقاط صورٍ له في مكانه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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