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لبنان

شاب يفارق الحياة... اليكم السبب

Lebanon 24
29-08-2022 | 06:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "زياد أحمد حسيّن عزالدين" غرقاً في احدى برك الري الزراعية في منطقة البقيعة في عكار.
 
وقام عناصر الصليب الاحمر اللبناني بنقل جثة الشاب الى احد مستشفيات المنطقة.
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