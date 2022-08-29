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لبنان
ميقاتي استقبل السفير العراقي في زيارة وداعية وعقد سلسلة اجتماعات
Lebanon 24
29-08-2022
|
06:20
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي،في زيارة وداعية.
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب قاسم هاشم الذي قال في تصريح " الزيارة هي للبحث في كل القضايا السياسية والتطورات والمستجدات في ظل الأوضاع الضاغطة، وما يعانيه المواطن اللبناني من أزمات معيشية وحياتية خصوصا في المناطق النائية. وتمنينا على دولته مواكبة كل الأمور الإجتماعية والحياتية اليومية، نظرا لتفاقم الأزمات وتراكمها بشكل يومي، وكانت جولة أفق بشأن كل القضايا السياسية وضرورة العمل على التخفيف من حدة التوتر والسير في كل ما يمكن أن يخفف من الأعباء على اللبنانيين وأن يسهم في حل الأزمات والمعضلات خصوصا السياسية منها، لأن الأساس هو في السياسة ويتفرع عنها كل ما له علاقة بالاقتصاد والمال.
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تمنينا التوافق والتفاهم لحل الأزمات بدءا من أزمة الحكومة وصولا الى كل الأزمات التالية.
وفد العشائر العربية
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا ضم رئيس المنتدى الثقافي للعشائر العربية في لبنان الشيخ طلال الضاهر، وإمام مسجد خلدة الشيخ علي موسى موسى، المختار رفعت بهجت الأسعد، والسادة : خالد رفعت الأسعد، نضال حسن الغصن الحاج إبراهيم علي شاهين.
الضاهر
اثر اللقاء أعلن الشيخ طلال الضاهر: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي كوفد من أهالي موقوفي عشائر العرب في خلده والسعديات، ووضعنا دولته بكافة المستجدات بشأن أحداث خلده الأخيرة، وطلبنا منه تحقيق العدالة العادلة كي لا يحصل ما لا يحمد عقباه، حفاظا على السلم الأهلي.
اضاف: ان تحركنا الآن يشمل كافة المرجعيات المناطة بهذا الملف أو التي يمكن أن تساعدنا فيه لرفع الظلم عن شباب عشائر عرب خلده، لأن العدالة منقوصة، فالتوقيف من جهة واحدة لا نريده. فإما التوسع ليأخذ التحقيق مجراه لدى الطرفين، واما الذهاب نحو المصالحة والتسوية.
وقال:" نحن نطالب بالتوجه الى العدالة العادلة فالمطلوب أن يشمل التوقيف الجهتين، لأن التوقيف الذي يطال جهة واحدة لا نريده لأنه ظلم، كما ان يدنا ممدودة للتسوية."
أضاف: "أبلغنا دولته بأنه سيقوم بالاتصالات مع المراجع الأمنية والسياسية ومع دار الفتوى لمعالجة هذا الموضوع".
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