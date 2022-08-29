ميقاتي استقبل السفير العراقي في زيارة وداعية وعقد سلسلة اجتماعات

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي،في زيارة وداعية.



Advertisement تمنينا التوافق والتفاهم لحل الأزمات بدءا من أزمة الحكومة وصولا الى كل الأزمات التالية. وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب قاسم هاشم الذي قال في تصريح " الزيارة هي للبحث في كل القضايا السياسية والتطورات والمستجدات في ظل الأوضاع الضاغطة، وما يعانيه المواطن اللبناني من أزمات معيشية وحياتية خصوصا في المناطق النائية. وتمنينا على دولته مواكبة كل الأمور الإجتماعية والحياتية اليومية، نظرا لتفاقم الأزمات وتراكمها بشكل يومي، وكانت جولة أفق بشأن كل القضايا السياسية وضرورة العمل على التخفيف من حدة التوتر والسير في كل ما يمكن أن يخفف من الأعباء على اللبنانيين وأن يسهم في حل الأزمات والمعضلات خصوصا السياسية منها، لأن الأساس هو في السياسة ويتفرع عنها كل ما له علاقة بالاقتصاد والمال.تمنينا التوافق والتفاهم لحل الأزمات بدءا من أزمة الحكومة وصولا الى كل الأزمات التالية.