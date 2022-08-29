زينون: تأخير موعد جدول اسعار الغاز 4 ساعات عن موعده المعتاد يضر بمصالح الموزعين

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استهجن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان "عدم صدور جدول تركيب الاسعار الساعة ٦ صباحا وصدوره في وقت متأخر مما يعوق عمل موزعي الغاز"، واعتبر زينون أن "تأخير موعد جدول الاسعار بمعدل ٤ ساعات عن موعده المعتاد يشكل ضررا كبيرا على مصالح موزعي الغاز الذين يعملون على توزيع القوارير في المناطق كافة باكرا، وهذا الامر اصبح متعثرا على ايام وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، علما اننا كنا نبهنا الوزارة مرارا وتكرارا لمعالجة هذا الخلل".وراى أن "تأخير صدور جدول تركيب الاسعار ليس له اي مبرر تقني او اداري سوى في ما يسمى بالفوضى الادارية وعدم التنظيم، وهذا ما تتحمله في الدرجة الاولى مديرية العامة للنفط وبالدرجة الثانية وزير الطاقة الذي عليه ان يضبط الوضع الاداري في وزارته وان يحث الموظفين على اتمام عملهم بشكل مقبول".ختم: " في حال استمرار الوزارة في صدور جدول تركيب الاسعار، ستتخذ النقابة خطوات تصعيدية تعلن عنها آخر الاسبوع".