جنبلاط يزور برّي: بحثنا الملف الحكومي وسيكون لكتلتنا موقفٌ اليوم

زار رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة.

وبعد لقاء استمر لنحو نصف ساعة، قال جنبلاط في تصريح مُقتضب: "بحثنا مع الرئيس بري مختلف الملفات من بينها الشأن الحكومي، ومن المفترض أن يصدر موقف عن اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع الكتلة بعد ظهر اليوم".