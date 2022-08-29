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لبنان

جنبلاط يزور برّي: بحثنا الملف الحكومي وسيكون لكتلتنا موقفٌ اليوم

Lebanon 24
29-08-2022 | 06:31
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زار رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة.
 
وبعد لقاء استمر لنحو نصف ساعة، قال جنبلاط في تصريح مُقتضب: "بحثنا مع الرئيس بري مختلف الملفات من بينها الشأن الحكومي، ومن المفترض أن يصدر موقف عن اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع الكتلة بعد ظهر اليوم".
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