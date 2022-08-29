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لبنان

في هذه المنطقة... الاهالي يؤمنون مياه الشرب بالطرق البدائية (صور)

Lebanon 24
29-08-2022 | 06:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الأهالي في منطقة المنكوبين في طرابلس بالاستعانة بنقطة عامة لتوزيع المياه، قريبة من سكنهم لتعبئة "غالونات" المياه بهدف تأمين مياه الشرب الى منازلهم بعد استمرار انقطاع المياه عنها منذ عدة أيام.
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