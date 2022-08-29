الصادق من دار الفتوى: ملتزمون ما يصدر عن الدار دينيا وللمفتي دور أساس في العمل الدينيّ والوطني

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب وضاح الصادق الذي قال بعد اللقاء:

"من الطبيعي أن أزور دار الفتوى وألتقي سماحته، للاستئناس برأيه وإرشاداته وتوجيهاته، وأؤكد من على هذا المنبر أنّ مرجعيّتي الدينيّة والوطنية هي دار الفتوى، وتجمعني علاقة متينة وصداقة قديمة مع سماحته، ونحن نكنّ له كلّ الودّ والاحترام. نحن مع دار الفتوى ودورها في المساعدة على خروج لبنان من الأزمة التي يتخبط فيها".

وعن موقفه من بعض القضايا الدينية والتزام ما تقرره دار الفتوى في الشؤون الدينية قال: "كان هناك نوع من الحملات السياسية عليّ في مرحلة الانتخابات النيابية الماضية، وأنا واضح جداً في موضوع المثليين وقت عرض هذا الموضوع بأنني لا أتبناه، وأظن هذا الموضوع مستهلك. أكرر القول: إن دار الفتوى بالنسبة إلينا هي المرجعية الشرعية التي نلجأ إليها في كل الحالات، اتفاق الطائف كذلك هو مرجعية سياسية نحن نتبعه، ونصرّ عليه، وأتصور أن ذلك أيضاً هو موقف دار الفتوى، نصر على اعتماده كدستور لبناني لأنه مؤخراً كان هناك كلام حول هذا الموضوع، والموقف واضح، ونحن الآن في مكانٍ بعيد من هذه العملية التي تشكك بنا وبمجتمعنا الذي نحن قادمون منه".سئل: نفهم من كلامك أنك أنت ملتزم ما تقرره دار الفتوى دينياً.أجاب: "نعم، نحن عندنا ما نتشاور به مع دار الفتوى، وملتزمون ما يصدر عنها دينيًا، ودعني أوضح نقاطًا أساسية، نحن في بلد يتمتع بنوع من الحريات كدولة مدنية، ونحن شعب ملتزم الأمور الشرعية الدينية وفقاً لما يصدر عن دار الفتوى كما سبق وذكرت، عندنا أفكار كثيرة نتشاور بها مع سماحة المفتي، لنسلك الطريق الصحيح من أجلها".