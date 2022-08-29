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لبنان

أمرٌ مُهم.. هل ستتوقف سحوبات الدولار في 1 أيلول؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2022 | 06:38
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أكدت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إن دولار منصة "صيرفة" قد يشهدُ استقراراً نسبياً مع إمكانية لتصاعدٍ طفيف بعكس الأيام السابقة، وأضافت: "في الوقتِ الراهن، فإن الرقم قد يبقى عند حدود 27200 ليرة لبنانية ومن الممكن أن يتصاعد حتى 27300، وهذا الأمر محكومٌ بحجم التداولات المالية". 
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إلى ذلك، أوضحت مصادر أخرى إنّ "المصارف تستعدّ اليوم وغداً الثلاثاء، لتحضير الأرضية التقنية للرواتب قبل بداية شهر أيلول"، مشيرة إلى أنّ "آلية سحب الرواتب الدولار مستمرّة بنفس الطريقة السابقة من دون إدخال أيّ تعديلات تُذكر"، وتابعت: "هناك كلامٌ انتشر مؤخراً عن أن السيولة الدولارية في المصارف قد تراجعت.. هذا الأمرُ غير دقيق ويثير بلبلة في أوساطِ المواطنين، وقد يكون سبباً في خلق حالة من الذعر في السوق الموازية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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