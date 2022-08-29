أمرٌ مُهم.. هل ستتوقف سحوبات الدولار في 1 أيلول؟

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أكدت مصادر في مصرف لبنان لـ، اليوم الإثنين، إن دولار منصة "صيرفة" قد يشهدُ استقراراً نسبياً مع إمكانية لتصاعدٍ طفيف بعكس الأيام السابقة، وأضافت: "في الوقتِ الراهن، فإن الرقم قد يبقى عند حدود 27200 ليرة لبنانية ومن الممكن أن يتصاعد حتى 27300، وهذا الأمر محكومٌ بحجم التداولات المالية".إلى ذلك، أوضحت مصادر أخرى إنّ "المصارف تستعدّ اليوم وغداً الثلاثاء، لتحضير الأرضية التقنية للرواتب قبل بداية شهر أيلول"، مشيرة إلى أنّ "آلية سحب الرواتب الدولار مستمرّة بنفس الطريقة السابقة من دون إدخال أيّ تعديلات تُذكر"، وتابعت: "هناك كلامٌ انتشر مؤخراً عن أن السيولة الدولارية في المصارف قد تراجعت.. هذا الأمرُ غير دقيق ويثير بلبلة في أوساطِ المواطنين، وقد يكون سبباً في خلق حالة من الذعر في السوق الموازية".