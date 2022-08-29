قاووق: لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية بتغييرهوية لبنان وموقعه

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رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في كلمة القاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة طورا في ملعب مجمع الغدير، في حضور مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، أن "الخطوة اللازمة والضرورية لتخفيف معاناة اللبنانيين، تكمُن في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات، حتى تتصدى لوقف الانهيار ومعالجة الأزمات".وأكد أن "أولوية حزب الله هي وقف الانهيار وتخفيف معاناة اللبنانيين الحياتية والمعيشية، ولكن أولوية أتباع السفارتين الأميركية والسعودية، هي الاشتباك السياسي والتحدي وأخذ البلد إلى المواجهة السياسية".وشدد على أن "التدخلات الأميركية في الاستحقاق الرئاسي، هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية، وله نتيجة وحيدة، هي تعقيد الاستحقاق".وختم : إن "لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية ولا لكل السفارات الأجنبية، أن تغيّر شيئاً من هوية ودور وموقع لبنان، ولن يأتِ اليوم الذي يكون فيه لبنان تابعاً لعرب التطبيع".