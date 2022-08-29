العين على مكتب وزير الاتصالات.. ما الذي سيحصل هناك؟

أفادت مصادر في قطاع الاتصالات "لبنان24" بأنّ "إضراب موظفي شركتي الإتصالات ألفا وتاتش قد تمّ تعليقه، صباح اليوم الإثنين، لمدّة 48 ساعة، وذلك إفساحاً للمجال أمام الاتصالات المستمرة لتنفيذ مطالب الموظفين والعاملين".

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ووفقاً للمصادر، فإنه من "المقرر انعقاد اجتماع اليوم لممثلي شركتي ألفا وتاتش مع وزير الاتصالات جوني القرم من أجل تقديم طرحٍ إليه يساهم تنفيذه في عودة الموظفين إلى العمل".

ولفتت المصادر إلى أن "هذا الطرح تم اعداده مؤخراً، وفي حال حصل على موافقة الوزير، عندها ستكون الأمور إيجابية"، وأضافت: "أما في حال الرفض، فإن العودة إلى الإضراب ستكون قائمة".

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن "تعليق الإضراب الذي حصل اليوم سيؤدي إلى استئناف العمل ضمن الشركتين وتحديداً على صعيد الصيانة ومواكبة خدمات الاتصالات".