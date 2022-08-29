وزارة الثقافة تبلغت من نظيرتها المصرية موعد مهرجان السماع الدولي للإنشاد الديني

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تلقت وزارة الثقافة كتابًا من السفارة المصرية تشير فيه الى ان وزارة الثقافة في مصر عبر قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ووزارتي السياحة والآثار وغيرها ، سينظم فعاليات الدورة15 لمهرجان السماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية،وذلك خلال الفترة من 17الى ٢٤ شهر ايلول المقبل .للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني :Sama International Festival For Religious Chanting and Sufi Music.