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لبنان

وزارة الثقافة تبلغت من نظيرتها المصرية موعد مهرجان السماع الدولي للإنشاد الديني

Lebanon 24
29-08-2022 | 07:45
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 تلقت وزارة الثقافة كتابًا من السفارة المصرية تشير فيه الى ان وزارة الثقافة في مصر عبر قطاع العلاقات الثقافية  الخارجية وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ووزارتي السياحة والآثار وغيرها ، سينظم فعاليات الدورة15 لمهرجان السماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية،وذلك خلال الفترة من 17الى ٢٤ شهر ايلول المقبل .
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للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني :

Sama International Festival For Religious Chanting and Sufi Music.
المصدر: الوكالة الوطنية
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