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لبنان

مصرف لبنان يمدد "التعميم 161" ... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-08-2022 | 07:43
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مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم رقم 161 المتعلق بالسحوبات النقدية حتى 30-09-2022 قابل للتجديد.
 
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