راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)

#ساندرين_الراسي شقيقة الراحل #جورج_الراسي توجه له رسالة عبر فوشيا@SandrineRassi@NadineElRassi#ساندرين_الراسي #جورج_الراسي #جنازة_جورج_الراسي #لبنان pic.twitter.com/UzLQYrWorV
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 29, 2022
#ساندرين_الراسي شقيقة الراحل #جورج_الراسي توجه له رسالة عبر فوشيا@SandrineRassi@NadineElRassi#ساندرين_الراسي #جورج_الراسي #جنازة_جورج_الراسي #لبنان pic.twitter.com/UzLQYrWorV
شقيقة الراحل #جورج_الراسي "راشيل" تبكيه خلال تشييع مراسم جنازته الآن
#راشيل_الراسي #نادين_الراسي #لبنان pic.twitter.com/GEmKt8oTwn
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 29, 2022
شقيقة الراحل #جورج_الراسي "راشيل" تبكيه خلال تشييع مراسم جنازته الآن
#راشيل_الراسي #نادين_الراسي #لبنان pic.twitter.com/GEmKt8oTwn
اغماء #ساندرين شقيقة الراحل #جورج_الراسي خلال تشيع جنازته#ساندرين_الراسي #جورج_الراسي #لبنان pic.twitter.com/YmsQSUrTdM
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 29, 2022
اغماء #ساندرين شقيقة الراحل #جورج_الراسي خلال تشيع جنازته#ساندرين_الراسي #جورج_الراسي #لبنان pic.twitter.com/YmsQSUrTdM