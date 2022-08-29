راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)

الى مثواه الاخير برحلة وداع مؤلمة، حمل نعش الراحل الفنان جورج الراسي على الاكتاف، بعدما قضى ضحية لحادث مروري مروع، اضافة الى السيدة زينة المرعبي التي رحلت تاركة وراءها 3 اطفال.

وفي مشاهد تدمي القلوب، تم تداول مقاطع فيديو من الوداع الاخير، وظهرت في المقاطع ساندرين وراشيل الراسي، وهما تودعان شقيقهما جورج بحرقة قلب، حيث غابت ساندرين عن وعيها خلال التشييع جراء فاجعتها برحيل شقيقها.