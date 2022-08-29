درويش هنأ نادي نجوم تلبيرة الرياضي لوصوله الى الدرجة الاولى للميني فوتبول

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استقبلت الهيئة الادارية لنادي نجوم تلبيرة الرياضي النائب السابق علي درويش في مبنى بلدية تلبيرة بحضور رئيس بلدية البلدة عبد الحميد سقر ورئيس النادي محمد سقر.تحدّث النّائب درويش "مباركاً للنادي انجازه بالوصول الى الدرجة الاولى للميني فوتبول على صعيد لبنان مُعرباً عن الفخر بوجود هكذا مبادرات تنموية نوعيّة تقدّم خير صورة عن عكار و أهلها داعياً الى "توسيع التجربة وتعميمها و مؤكداً على "الاستعداد الدائم للدعم والمساندة".بدوره، أكّد رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد سقر "أنّ النائب درويش يزور تلبيرة كفردٍ منها و إبنٍ لها مذكّراً بالكثير من المواقف الّتي ساند بها البلدة و أبنائها و معبّراً عن مشاعر الفخر بالانجاز الّذي تبنّته البلدية منذ اليوم الأول".أمّا رئيس نادي نجوم تلبيرة محمد سقر فجدّد الشّكر للنائب درويش و البلدية وجميع من "دعم النادي منذ اليوم الأول من رعاة ومؤسسات وفاعليات و شخصيات". وشدّد سقر على أنّ "النادي يجمع صيغة تميّزه عن كلّ أندية لبنان"، مؤكّداً "أنّ مهمّة الحفاظ على القمّة أصعب من البقاء فيها".