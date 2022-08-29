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لبنان

عون: اسعى لتشكيل حكومة قبل مغادرتي قصر بعبدا

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:30
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نبّه رئيس الجمهورية ميشال عون  خلال استقباله وفد نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع من تأثير الرشاوى والاضاليل على الرأي العام: كلمة الحق يجب أن تبقى سائدة.

ووفقا لما نقل موقع الرئاسة الاولى على "تويتر" قال عون: "اسعى لتشكيل حكومة قبل مغادرتي قصر بعبدا بخلاف مزاعم البعض، ولبنان سيتقدم بشكاوى استنادا لدراسة قانونية لدعم عودة النازحين".
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وأضاف "ليأخذ التحقيق مجراه في تفجير مرفأ بيروت، وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الغبن عن المظلومين".

كما أكد رئيس الجمهورية رغبة البعض في عدم انجاز ملف ترسيم  الحدود في ولايته، وينبه من السلوك المزدوج في التعاطي مع ملف تأليف الحكومة.
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