ايلول شهر النكبات والاعاصير والطقس الحار.. هذا ما ينتظرنا بحسب الاب خنيصر

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك"، بتقرير تحت عنوان: "ايلول شهر النكبات والاعاصير المدمرة، والموجة الحارة مستمرة حتى السابع من ايلول" بما يلي:

"الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومي الإثنين والثلاثاء 29 و 30 آب 2022.

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