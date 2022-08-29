لجنة الصحة ناقشت مهنة طب الاسنان وأموال النقابات المرتبطة بتقاعدهم

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عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله: "ناقشنا اليوم مهنة طب الاسنان في ظل الغلاء الحالي، وطلبنا من النقابات ان يكون لها دور في هذا الموضوع بحملات معينة مدرسية بمشاركتها موضوع الرعاية الصحية الاجتماعية، على ان يكون هناك دور اساسي للنقابات عن تعويض ما خسرناه بسبب الازمات المالية الاقتصادية الحالية".وأضاف: "كان هناك نقاش اساسي ومفصل ومعمق حيال اموال النقابات المرتبطة بتقاعد الأطباء، وبصناديق تعاضدهم وبطريقة تحصين تقاعدهم بعد انتهاء عملهم. وتداولنا بعض الافكار قد تكون احداها في حاجة الى نقاش داخلي في النقابات جزءا من نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اعده مجلس النواب، وان شاء الله يبصر النور في فترة قريبة بعد مناقشته في اللجان المشتركة والهيئة العامة للمجلس".وتابع: "ناقشنا بعض الرسوم المقررة لنقابتي اطباء الاسنان والتي لم تحصل بسبب بعض الشكليات او الامور التي تجب معالجتها في وزارتي الصحة العامة والمال. ووعدنا كل اطباء الاسنان بان هذا الموضوع سنحاول القيام به".وقال: "بحكي هنا عن فراشي الاسنان ومعجون الاسنان وادوات تنظيف الفم. اعتقد ان هذا النقاش يجري للمرة الاولى في هذا الموضوع لان العناية بالاسنان وبالفم لها دور كبير في موضوع الوقاية من الامراض، ونحن نحب ان نستمر مع النقابتين خصوصا بموضوع تنظيم الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية وتوفير نوعية المعدات او المستلزمات المستخدمة وتكون تحت المراقبة وباسعار بمتناول اكثرية الناس. على أمل ان نعيد النقاش في الاسبوع المقبل في موضوع مفهوم البطاقة الصحية، سنحاول ان نقارب هذه المسألة بموقف مبدئي باي طريقة واسلوب، وسنحاول توفير الحد الادنى للرعاية الاجتماعية للمواطن اللبناني".