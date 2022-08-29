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لبنان

المكاري: للاسراع باقرار قانون عصري للاعلام يضمن حرية التعبير وحقوق الاعلاميين

Lebanon 24
29-08-2022 | 10:15
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 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه، وفداً من مجلس نقابة الممثلين في لبنان برئاسة نعمة بدوي الذي قال اثر اللقاء: "تشرفنا بزيارة معالي الوزير المكاري في حضور الرئيس الفخري صلاح تيزاني ( ابو سليم) وتداولنا  الشؤون المتعلقة بمهنة التمثيل في لبنان وكيفية جعل تلفزيون لبنان تلفزيونا منتجا"، مشيراً الى ان "الوزير المكاري يتبنى هذه الفكرة وعلى اساسها بدأ بالعمل على هيكلية جديدة تعتني بالانتاج".
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وشكر بدوي لمكاري  تقديمه "أراض تعود لوزارة الاعلام من اجل بناء مدينة انتاجية تلفزيونية للدراما والاعلام"، منوهاً "بنشاطه واهتمامه تحديداً بالانتاج الدرامي والانتاجات العامة".

كما استقبل المكاري المدير التنفيذي لمركز القانون والديموقراطية توبي مندل ومديرة مكتب اليونيسكو الاقليمي في بيروت كوستنازا فارينا و مسؤول التواصل والاعلام في اليونيسكو جورج عواد حيث تم البحث في اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام.

وشكر المكاري للوفد اهتمامه وتعاونه في هذا المجال، مبدياً رغبته "بالاسراع في اقرار قانون عصري للاعلام يضمن حرية التعبير وحقوق الاعلاميين".

بدوره، أثنى مندل على "الجهود التي بذلت لتطوير القانون الجديد حيث قطعت شوطاً كبيراً في موضوع الحريات"، مشيرا الى بعض الملاحظات غير الملزمة، ومتمنياً ان يؤخذ بها من قبل الجهات المختصة.

من جهتها، اعلنت فارينا عن "دعم اليونيسكو لكل من يساهم في ضمان وحماية حرية التعبير والرأي وحماية الصحافيين ومكافحة الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية والذهاب قدماً نحو الاصلاحات المطلوبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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