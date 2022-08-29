الميدل ايست عدلت جزءا من جدول رحلاتها ليوم 31 آب

أعلنت شركة "طيران الشرق الاوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، "تعديل جزء من جدول رحلاتها ليوم 31 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها".



وأشارت الى أنه "سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق وموعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها".

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