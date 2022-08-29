29
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الاشغال اوصت الحكومة بحماية وبقاء الصوامع الجنوبية
Lebanon 24
29-08-2022
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الاشغال العامة والعمل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والنواب الاعضاء. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
Advertisement
اثر الجلسة، قال النائب عطية: "اليوم، درسنا موضوع حماية اهراءات القمح بعدما سقط القسم الشمالي من الصوامع، وأصدرنا توصية الى الحكومة بحماية وبقاء الصوامع الجنوبية، لانه عمليا كل المؤشرات الفنية تؤكد امكانية صمودها، فليس فيها اي شوائب ظاهرة الا عند المفاصل بين الاساسات والصوامع التي تحمل القمح، وهذه سيقام بشانها "ليزر سكان" بالتعاون مع نقابات المهندسين وخطيب وعلمي، فالحكومة كلفت "خطيب وعلمي" ونحن كلفنا نقابات المهندسين بلجنة تقنية تجمع الثلاثة سويا، ليصدروا توصية في اسرع وقت ممكن عما اذا كانت الركائز الاساسية غير متصدعة. وان كانت متصدعة سنقوم بعملية دعم بأقل كلفة ممكنة لتبقى الشاهد الصامد على هذه الجريمة النكراء التي حصلت باهمال من مسؤولي الدولة".
واوضح النائب عطية ان اللجنة الفنية تشكلت من 3 مكاتب، من نقابتي مهندسي الشمال وبيروت ومن "خطيب وعلمي" ومن لجنة نيابية فرعية للمتابعة يرأسها النائب فؤاد مخزومي مع بعض السادة النواب لمتابعة تنفيذ رفع القمح باسرع وقت ممكن، لان الهواء هناك تسمم وبشكل مؤذ، وهناك امراض صحية كبيرة. نناشد هيئة ادارة الكوارث وجميع المسؤولين والجيش، اليوم قبل الغد، هناك خطر من التلوث المائي ومن تلوث الهواء. اهالي بيروت والمنطقة يعانون كل يوم من حالات تسمم جديدة. الموضوع ليس للبحث سيكون هناك ادعاء قضائي وادعاء قانوني. هذا الاهمال غير مقبول".
وقال: "لجنتنا تناشد الحكومة والمسؤولين ووزارتي البيئة والاقتصاد التدخل لرفع القمح باسرع وقت ممكن. هناك توصية بحماية هذه الاهراءات، والمخطط التوجيهي يجب ان يلحظ المكان والموقع لتدعيمه باقل كلفة ممكنة ليكون الشاهد الصامت على الجريمة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً.. إبن جورج الراسي لوالده: "اشتقتلك قدّ الكون"!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً.. إبن جورج الراسي لوالده: "اشتقتلك قدّ الكون"!
16:00 | 2022-08-28
28/08/2022 04:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر "ابتكارات" اصحاب المولّدات: أمر لا يصدّق
Lebanon 24
آخر "ابتكارات" اصحاب المولّدات: أمر لا يصدّق
02:15 | 2022-08-29
29/08/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيلي جديد بشأن لبنان.. هذا ما كُشف اليوم عن حقل "كاريش"
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيلي جديد بشأن لبنان.. هذا ما كُشف اليوم عن حقل "كاريش"
16:42 | 2022-08-28
28/08/2022 04:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
07:00 | 2022-08-29
29/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:23 | 2022-08-29
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
14:53 | 2022-08-29
جريحان بحادث سير.. هذا ما جرى في صيدا!
14:45 | 2022-08-29
في عكار.. حريق كبير بين بلدتين والأهالي يناشدون
14:34 | 2022-08-29
خروقات إسرائيلية جديدة.. ماذا أعلن الجيش؟
14:25 | 2022-08-29
قطع طريق في شتوره.. ما السبب؟
13:41 | 2022-08-29
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
29/08/2022 22:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
29/08/2022 22:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
29/08/2022 22:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact