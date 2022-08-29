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لبنان

انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
29-08-2022 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 31850 و31950 ليرة للدولار الواحد. 
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة ما بين 32000 و32100 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
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