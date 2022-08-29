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لبنان

أيوب والاسمر عرضا مع وزير الطاقة مشكلة الكهرباء في جزين

Lebanon 24
29-08-2022 | 09:50
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 زار النائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، في مكتبه في الوزارة، وعرضا معه "قضية حرمان 8 قرى في قضاء جزين التغذية بالتيار الكهربائي من محطة الليطاني".
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وأكد النائبان أيوب والاسمر رفضهما "القاطع لحرمان أي قرية الكهرباء"، وشددا على "المطالبة بعدم خفض ساعات التغذية بالتيار عن منطقة جزين".  
وأكدا ايضا أن "توفير الكهرباء بشكل عادل لكل القرى والبلدات الجزينية هو حق مكتسب لهذه المنطقة، وبالتالي حرمانها هذا الحق هو بمثابة مشروع تهجير لأهاليها على أبواب أزمة معيشية اجتماعية يصعب عليهم تحملها".
 
بدوره أكد الوزير فياض "عدم قبوله بتوفير الكهرباء لأي بلدة إضافية من محطة الليطاني قبل تزويد القرى الثماني بالتيار الكهربائي".
 
وأطلع وزير الطاقة النائبين على "أجواء التحضير لتشكيل لجان تنسيق بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه الليطاني للعمل في سبيل التوصل الى إتفاق يرضي جميع الأطراف لتوفير الحصة المحددة من التغذية لمنطقة جزين من محطة الليطاني".
المصدر: الوكالة الوطنية
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