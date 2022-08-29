تكليف السيدة جان الخولي بمهام قائم مقام المنية - الضنية

كلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي السيدة جان الخولي بمهام قائم مقام المنية - الضنية و بأعمال المجالس البلدية المنحلة التي كانت تتولاها السيدة رولا البايع.

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