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لبنان

تكليف السيدة جان الخولي بمهام قائم مقام المنية - الضنية

Lebanon 24
29-08-2022 | 09:56
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كلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي السيدة جان الخولي بمهام قائم مقام المنية - الضنية و بأعمال المجالس البلدية المنحلة التي كانت تتولاها السيدة رولا البايع.
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