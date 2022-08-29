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لبنان
رعد: بلد من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه والدلع في طريقة تأليفها لا محل له الآن
Lebanon 24
29-08-2022
|
10:33
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قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "المطلوب منا أن نعي خطورة اللحظة التي نحن في صدد التصدي لها، وأن نتماسك داخليا وأن ننظم صفوفنا ونحرص على وحدتنا، وألا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي و لا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع.
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وأكد، خلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" في بلدة الصرفند للمسؤول عن "هيئة دعم المقاومة" في قطاع الزهراني يوسف خروبي، ان "بلدا من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه، والدلع الذي نعايشه في طريقة تأليف الحكومة لا محل له الآن، ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات".
وأشار إلى أن "آخر تقرير لديوان المحاسبة عن وزارة الإتصالات أنه في 2021 هناك 6 مليارات دولار هدرت ونحن نموت من أجل أن نجمع مليار دولار لنأتي بالأدوية المزمنة لمرضانا، وبين أيدينا 6 مليارات دولار نهدرها، والهدر هو التعبير الديبلوماسي عن السرقة".
وختم: "نحن نشير إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومات، وإلى ضرورة متابعة هذه الحكومات ومراقبتها للضغط عليها من أجل تحسين أدائها، أما أن نستسلم للعجز وأن نبدي عدم إهتمام وعدم تحمل مسؤولية فهذا ما يريده عدونا لأنه لا يريدنا أقوياء وموحدين ولا يريد لنا استقرارا في بلدنا، إنما يريد أن يهيئ العوامل التي تؤدي إلى انقسامنا على المستوى الداخلي وضعفنا حتى يأتي إما غازيا أو مستخدما الضغوط من الخارج".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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