الابيض تابع مع عبدالله أوضاع القطاع الصحي والاستشفائي

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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه بالوزارة، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، وكان عرض للوضع العام للقطاع الصحي والاستشفائي وتحديات المرحلة.وتركز البحث على مشاريع تمويل مستقبلية من شأنها دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الصحية للمرضى في لبنان، منها مشروع قرض البنك الدولي لوزارة الصحة والبالغة قيمته 25 مليون دولار.كما عرض الابيض لسير العمل في مشروع المكننة الذي ستنتهجه وزارة الصحة لتتبع حركة الدواء وتأمين حصول كل مريض على دوائه والمرحلة التجريبية المقبلة لهذا المشروع.كذلك تطرق البحث الى صدور القرار بتخصيص 5 ملايين دولار، للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، إضافة الى مبلغ 35 مليون دولار اميركي الذي رصد للوزارة سابقا من مصرف لبنان، من حقوق السحب الخاصة، لزوم شراء أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية وحليب الاطفال ومستلزمات طبية ومواد أولية لصناعة الدواء.وأخيراً، تناول البحث الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الاستشفائي، وخطة وزارة الصحة لرفع التعرفة، الامر الذي سيساهم في خفض الفاتورة الاستشفائية التي يتكبدها المواطن.