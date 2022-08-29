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لبنان

ترايسي شمعون تعلن ترشّحها للانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
29-08-2022 | 09:00
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أعلنت السفيرة ترايسي شمعون ترشّحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم، شرحت خلاله برنامج عملها ورؤيتها السياسية.
 
ولفتت شمعون إلى أن "بدافِع غيرتي على لبنان واللبنانيين جئت بتواضع لأُكرِّس نفسي لخدْمَتِكم وخدمة لبنان عبر الاعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية".
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وتابعت خلال عرضها رؤيتها، "سأعمل لايجاد قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية بِهدف تَحييد لبنان عن الصراعات الخارِجية وفك أَسر الشعب مِن التجاذبات الداخليّة العقيمة، ورؤيتي للرئاسة قادرة أنْ تُعْطي حلولا للمشاكل التي يرزح تَحت عبْئها الوطن وتضمن تحسين علاقة لبنان بالدول العربيّة".
 
وشدّدت على أن "الأولوِيّة في المرحلة المقبلة لتأليف الحكومة لاستعادة الثقة بمستقبل لبنان الاقتصادي من قبل جميع اللُبنانيين والدول التي ترغب مُساعدة لبنان".
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