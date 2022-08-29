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لبنان

ما جديد وضع الإهراءات في مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
29-08-2022 | 12:00
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أعلن فوج إطفاء بيروت في بيان، عن "انطلاق المرحلة الثانية من خطة تبريد وإخماد حريق الحبوب في الإهراءات اليوم، حيث بدأ العمل المشترك بين فوج إطفاء بيروت والمتعهد المكلف إزالة الردم بعد أن استقدم آلياته إلى بقعة العمل في مرفأ بيروت".
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