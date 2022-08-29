جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1208681.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10622.