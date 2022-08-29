Advertisement

لبنان

نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!

Lebanon 24
29-08-2022 | 13:02
A-
A+
Doc-P-985406-637974005279324822.jpeg
Doc-P-985406-637974005279324822.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا الى "اعلان حالة طوارئ تربوية من اجل انقاذ العام الدراسي"، كاشفاً عبر برنامج "المشهد اللبناني" على "قناة الحرة" أنّ "هناك 22% من الطلاب تركوا المدارس بحسب تقرير لوزارة التربية، اذ تراجع عدد  المسجلين في المدارس الرسمية من 380 الف تلميذ عام 2021 الى 284 الف تلميذ مسجل عام 2022"، وأضاف: "هناك 45 الف طالب من اصل 380 الف تركوا المدارس ولا نعلم وجهتهم، قد يكون جزء منه مغادر لبنان ولكن المرجح ان يكون القسم الأكبر منهم ترك الدراسة بسبب عدم قدرة الاهل المادية على تعليم أبنائهم ما اضطر التلاميذ الى البحث عن عمل لمساعدة عائلاتهم".
Advertisement
 
وأضاف: "ما يؤكد هذه الفرضية أن 13% من الأولاد تحت سن الثمانية عشرة يعملون لمساعدة أهلهم لانهم باتوا عاجزين عن دفع بدلات النقل الى المدارس او حتى تأمين سندويش لاولادهم الى المدرسة".
 
ولفت ابي رميا الى ان "لجنة التربية النيابية تتخوف من الانتقال من التسرب المدرسي الى إمكانية الغاء العام الدراسي برمته، وذلك بسبب انتقال أعداد هائلة من الطلاب (150 ألف تلميذ تقريباً) من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، والتي تعدّ غير مهيأة لتستقبل هذا العدد".
 
وأضاف: "كذلك، فإنّ العام الدراسي سيكون مهدداً بسبب الرواتب الكارثية التعيسة للأساتذة الذين هددوا بالاضراب اذا لم يتم تصحيح رواتبهم وبدلات النقل وغيره. مع هذا، فإن عدداً كبيراً من الأساتذة هاجر من لبنان، ونحن عاجزين عن توظيف بدلاء بسبب القانون الذي أقرّ ويمنع التوظيف في المؤسسات الرسمية".
 
وقال: "هناك معضلة أخرى تتمثل بوجود النازحين السوريين وتجنيد المؤسسات الدولية نفسها لمساعدتهم. على المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف وغيرها ان يفهموا ان لبنان غير قادر ان يكمل بنفس المسار أي إعطاء كل الإمكانيات لتعليم النازحين فقط. يجب ان يعلموا ان ليس لدينا المقومات لاستقبال عام تربوي جديد".
 
وناشد ابي رميا "المؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونيسيف ان يساعدوا المدارس الرسمية والإدارات والأساتذة وتأمين البنية التحتية لتتمكن من استيعاب الاعداد الكبيرة"، كما وناشدهم "تأمين مساهمات للعائلات اللبنانية الفقيرة لان الدولة اللبنانية عاجزة وليس لديها الإمكانيات".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2022-08-29
14:53 | 2022-08-29
14:45 | 2022-08-29
14:34 | 2022-08-29
14:25 | 2022-08-29
13:41 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website