فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يجمع الفنانة نجوى كرم بالممثلة نادين الراسي، وذلك خلال مراسم التعازي بوفاة الفنان جورج الرّاسي.

وكانت كرم حضرت إلى المنصف - جبيل حيثُ يقام العزاء برحيل الراسي، وقد احتضنتها الممثلة نادين بحرارة في مشهدٍ يُبكي الحجر.