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لبنان

فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!

Lebanon 24
29-08-2022 | 13:41
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يجمع الفنانة نجوى كرم بالممثلة نادين الراسي، وذلك خلال مراسم التعازي بوفاة الفنان جورج الرّاسي.
 
وكانت كرم حضرت إلى المنصف - جبيل حيثُ يقام العزاء برحيل الراسي، وقد احتضنتها الممثلة نادين بحرارة في مشهدٍ يُبكي الحجر.
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