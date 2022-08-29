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لبنان

تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2022 | 15:23
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عمد عددٌ من أصحاب المولدات في مناطق عديدة إلى إبلاغ المواطنين بأنّ تسعيرة نهاية شهر آب سترتفع تزامناً مع ارتفاع سعر صفيحة المازوت.
ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أنّ أغلب الفواتير باتت بالدولار الأميركي، وقد جرى احتساب الـ3 أمبير بـ72 دولاراً أميركياً أو 2 مليون و400 ألف ليرة وفق سعر الدولار في السوق الموازية. أما اشتراك الـ10 أمبير، فبات رفع تسعيرته إلى 250 دولاراً، أو ما يعادل 8 مليون و300 ألف ليرة تقريباً بحسب سعر الدولار.
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على صعيد وزارة الطاقة، فقد قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" في وقتٍ سابق إنّ تسعيرة الكيلوواط ستشهدُ تزايداً اعتباراً من بداية أيلول المقبل، وأضافت: "سعر الكيلوواط قد يتجاوز الـ15500 ليرة لبنانية، وقد يكون الرقم الجديد أعلى من المتوقع". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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