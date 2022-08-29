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لبنان
كلاس: منتخب كرة السلة دائماً إلى القمة وانتصاركم أعاد الفرحة للبنانيين
Lebanon 24
29-08-2022
|
16:06
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هنأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس "أبطال لبنان في كرة السلة"، وقال عبر صفحته على "فيسبوك": "مبروك مجدداً لأبطال لبنان في كرة السلة، شبابنا وضعوا المجد بالسلة، وحققوا انتصاراً كبيراً يعتز به لبنان".
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أضاف: "منتخب كرة السلة دائما إلى القمة، فانتصاركم أعاد الفرحة للبنانيين. باسم وزارة الشباب والرياضة، أرفع لكم أجمل التهاني، راجيا لكم تحقيق النصر الأكبر، المجد بين أياديكم، وبفضلكم عاد لبنان يبتسم".
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