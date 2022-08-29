Advertisement

لبنان

كلاس: منتخب كرة السلة دائماً إلى القمة وانتصاركم أعاد الفرحة للبنانيين

Lebanon 24
29-08-2022 | 16:06
A-
A+
Doc-P-985445-637974112599196011.jpg
Doc-P-985445-637974112599196011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس "أبطال لبنان في كرة السلة"، وقال عبر صفحته على "فيسبوك": "مبروك مجدداً لأبطال لبنان في كرة السلة، شبابنا وضعوا المجد بالسلة، وحققوا انتصاراً كبيراً يعتز به لبنان".
Advertisement

أضاف: "منتخب كرة السلة دائما إلى القمة، فانتصاركم أعاد الفرحة للبنانيين. باسم وزارة الشباب والرياضة، أرفع لكم أجمل التهاني، راجيا لكم تحقيق النصر الأكبر، المجد بين أياديكم، وبفضلكم عاد لبنان يبتسم".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2022-08-29
17:22 | 2022-08-29
17:10 | 2022-08-29
17:00 | 2022-08-29
16:55 | 2022-08-29
16:47 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website