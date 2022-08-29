مقدمات النشرات المسائية

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قبل ايام لا تتعدى اصابع الكف الواحدة على دخول لبنان في مهلة الستين يوما الرئاسية حركة سياسية ناشطة رصدت على خط مقر الرئاسة الثانية التي زارها اليوم كل من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.وفي وقت لم يدل فيه ميقاتي بتصريح من عين التينة سجل في كلام التأليف موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون بعد جولة السجالات بسلاح البيانات بين بعبدا والسراي حيث شدد الرئيس عون على ان هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التشكيل ولكنه لفت الى ان المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة وهو يسعى لولادة حكومة قبل مغادرته قصر بعبدت منبها الى ما وصفه بالسلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف.على اية حال فإن الأنظار تتجه الى ما سيقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مهرجان تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة صور الاربعاء المقبل على مختلف الصعد.من لبنان الى العراق ... حيث دخل المشهد السياسي في المزيد من التعقيدات في ظل ما شهدته المنطقة الخضراء من مواجهات بين أنصار التيار الصدري والقوى الأمنية والتحذير من إنزلاق الأوضاع إلى مرحلة خطرة يكون فيها الجميع خاسرا.العراق هو الحدث اليوم. ففي تطور بارز غير متوقع اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا في العراق، واغلاق معظم المؤسسات الخاصة بتياره، مشيرا الى ان كل قيادات التيار باتوا في حل منه. فماذا وراء الخطوة الصدرية، وخصوصا ان الصدر المح الى ان حياته مهددة، مطالبا انصاره بالدعاء له في حال مات أو قتل؟ بمعزل عن الاهداف، فان النتائج لم تتأخهر في الظهور.فالجماهير المؤيدة للصدر رفعت منسوب احتجاجاتها اذ اقتحم انصاره قصر الحكومة ومداخل المنطقة الخضراء ما جعل الامن العراقي يفرض حظر تجول شاملا في العاصمة. كما حصل اطلاق نار في المنطقة الخضراء تبين ان مسببيه هم انصار الاطار التنسيقي، وهو خصم التيار الصدري ويضم فصائل شيعية موالية لايران.فهل دخل العراق من جديد زمن الاضطرابات القوية التي قد تبلغ حد الاشتباكات؟ واي تداعيات لما يحصل في العراق على المنطقة ككل، وخصوصا ان الوضع في العراق يؤثر على اوضاع عدد من بلدان الاقليم وفي طليعتها لبنان؟حكوميا لا جديد باستثناء الحراك الظاهر على خط عين التينة. اذ التقى الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط. والواضح ان الحراك يتعلق بالمساعي التي يبذلها الثنائي الشيعي لرأب الصدع بين بعبدا والسراي. وقد اقفلت البورصة الحكومية اليوم على اعادة تعويم حكومة الرئيس ميقاتي بعد ادخالها تعديلين عليهايتعلقان بوزير المهجرين ووزير الاقتصاد.رئاسيا: اعلنت السيدة ترايسي شمعون ترشحها للرئاسة، وهي المرة الاولى التي تترشح فيها سيدة للمركز الاول في الجمهورية. لكن ترشح شمعون لن يكون الوحيد، اذ ستعلن السيدة مي الريحاني ايضا ترشحها، ما يجعل الكوتا النسائية، في الترشح على الاقل، وازنا هذه الدورة.في مجال آخر عاش لبنان اليوم دمعة وابتسامة. الدمعة تمثلت في وداع الفنان جورج الراسي، اما الابتسامة ففي تأهل لبنان للمرة الرابعة في تاريخه الى كأس العالم لكرة السلة.الدمعة والابتسامة تؤكدان من جديد ان لبنان واللبنانيين قادرون على صنع المعجزات، فيما لو تركهم اهل المنظومة الحاكمة على قيد الحياة، فلا يتم اغتيالهم حتى على الطرقات المعتمة والمزروعة بالفخاخ الجهنمية القاتلة.في بلد تغلب شبابه على كل الظروف الصعبة، وحققوا انجازا رياضيا كبيرا بالتأهل الى نهائيات كأس العالم بلعبة كرة السلة، لا يزال بعض لاعبيه السياسيين غير مؤهلين – او غير راغبين بلعب ادوار وطنية كبيرة رغم تفاقم الازمة..فلا حكومة الى الآن ولا كهرباء، ولا ماء ولا اتصالات، فيما الاتصالات السياسية تسير عبر اسلاك مكهربة دون التمكن من اضاءة بصيص أمل الى الآن، فبلد من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه، والدلع الذي نعايشه في طريقة تشكيلها لا محل له الآن، بحسب رئيس كتلة الوفاء لمقاومة النائب محمد رعد .وفيما لغة الاضرابات هي السائدة، ولهيب الدولار هو الاعلى في كل ميدان، تبقى اعين اللبنانيين على البحر حيث الامل المبني على بلوكات النفط والغاز.وان كان بعض البلوكات السياسية لا يريد انهاء هذا الملف بعهد الرئيس ميشال عون كما قال امام زواره، فان الانتظار سيد الموقف، وكل ما قيل عبريا عن تأجيل لاستخراج الغاز من كاريش الى الشهر المقبل لا يعدو كونه كلاما اعلاميا، لم يصل منه الى لبنان اي شيء رسمي عبر الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين .لكن حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر كما قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الذكرى السابعة والسبعين لتاسيس الامن العام، فاللبنانيون هم الاقوى وما ضاع حق وراءه مطالب وقوة تحميه وتستعيده كما قال ..وهي القوة التي تمكنت في مثل هذه الايام من استعادة الجرود من التكفيريين وحمت لبنان من الارهاب فكان التحرير الثاني من صناعة اقوى المعادلات : الجيش والشعب والمقاومة..في العراق الذي يعاني شعبه من الاضطراب السياسي، والازمة العصية على كل حوار، عاش اليوم موجة جديدة من التظاهرات التي نظمها انصار التيار الصدري، حيث اقتحموا المقرات الرسمية معترضين على قرار زعيمهم السيد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي . فوقعت مواجهات مع قوات الامن في بغداد، واعلنت السلطات الرسمية منعا للتجوال في جميع المحافظات.لبنان الرياضي إلى العالمية بعدما فاز على الهند، بلد المليار والأربعمئة مليون نسمة، في كرة السلة .لبنان السياسي يسقط في كل شيء:يسقط في تشكيل حكومة ... يسقط في الكابيتال كونترول ... يسقط في مختلف قطاعاته، بحسب الأهمية: الطبية والتربوية والكهرباء والمياه وقطاع الاتصالات، ولا ينجح سوى في تحفيز ابنائه إلى الهجرة.تشكيل الحكومة، وقبل يومين من الدخول في المهلة الدستورية مع حلول الاول من ايلول، وصولا إلى الحادي والثلاثين من تشرين الأول، يبدو تشكيل الحكومة متعثرا .غدا امتحان قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب، فإما يكرم وإما يهان.بعد غد يحدد الرئيس بري موقفه من كل التطورات في الذكرى الرابعة والأربعين لاختفاء الامام موسى الصدر.عربيا، الحدث في العراق حيث انصار التيار الصدري، وبعد اعلانه اعتزال العمل السياسي، بدأوا عملية اقتحام للقصر الجمهوري والقصر الحكومي، وفيما اعلن الرئيس مصطفى كاظمي عن سلسلة من الاجتماعات الطارئة لاحتواء الوضع، وأعلن حظر التجول في العراق فإن البلد يبدو على برميل من بارود.هذه العناوين التي لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد الواحدة، جذبت كل الاهتمامات، ونبدأ بالعنوان الأبرز الذي اعاد الأوكسيجين للبنانيين : الوصول إلى نهائيات كأس العالم في كرة السلة.لا احد يجمع اللبنانيين المفرقين على كل تفصيل .. لكن جورج الراسي فعلها في يوم وداعه والقى على الوطن نظرة الموت الاخيرة واودع بين ابنائه دمعة تشبه القضية ..حاصدا في رحيله قمة فنية . والى بلاد جبيل .. اتت البلاد لتسجي عريس السماء وتقدمه ضحية طرقات افلتت من زفتها .. يحكمها مسؤولون كالزفت . قرعت الاجراس لجورج .. على توقيت دق الاجراس السياسية والاجتماعية والتي ينذر بعضها بدوامة عنف رئاسية ستقود الى فخامة الفراغ . ومع تقدم ايام ايلول ينعدم الامل من تشكيل الحكومة على الرغم من اعلان الرئيس ميشال عون اليوم انه يسعى الى تشكيلها فيما جاء لقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي فارغا من اي مضمون حكومي ومحشوا بالكابتال كونترول المشروع الوارد غدا على جلسة اللجان النيابية المتشركة لكن الحل الوزاري وصل من حزب الله ففي حفل تأبيني في الصرفند أبن النائب محمد رعد تأليف الحكومة وشيعها في مراسم وداعية مقترحا تعويم الحكومة الحالية وقال : بلد من دون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه والدلع الذي نعايشه في طريقة التشكيل لا محل له الآن ونحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود بل عوموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات. لكن التعويم يستوجب بدوره اليات دستورية ومنح ثقة فيما الآليات المتبعة حاليا لا تمون على " النكاشين " في مطمر برج حمود فكيف بخلية النكاشين السياسيين ولاسيما المعطلين منهم .