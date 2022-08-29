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لبنان

إجراءات احترازية في الجنوب

Lebanon 24
29-08-2022 | 17:10
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اتخذت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب إجراءات احترازية، مع اقتراب استحقاقات أيلول وسط معلومات لديها من أن الوضع هناك يبعث على القلق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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