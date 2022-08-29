إجراءات احترازية في الجنوب

اتخذت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب إجراءات احترازية، مع اقتراب استحقاقات أيلول وسط معلومات لديها من أن الوضع هناك يبعث على القلق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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