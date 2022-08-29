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لبنان

كلمة لبرّي الأربعاء

Lebanon 24
29-08-2022 | 17:32
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ينتظر ان يضيء رئيس مجلس النواب نبيه بري على مستجدات الوضع الحكومي والرئاسي، في خطابه المرتقب غد الأربعاء، بمناسبة ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، مؤسسة حركة أمل، ورفيقيه، المتزامنة مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، التي وضع الدستور مفتاحها بيده كرئيس لمجلس النواب. (الأنباء الكويتية)
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المصدر: الانباء الكويتية
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