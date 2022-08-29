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لبنان

"نوّاب التغيير": حراك وجدال

Lebanon 24
29-08-2022 | 22:50
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كتبت "اللواء": يسجل حراك لافت للنواب التغييريين، فبعد الاجتماع الذي عقد مساء امس، يعاود هؤلاء الاجتماع عند السابعة والنصف من مساء اليوم للبحث في عدة مشاريع، بينها ما تدرسه اللجان المشتركة كالكابيتال كونترول، حيث تسجل وقفة للمودعين لمواجهة ما يحاك على هذا الصعيد.
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ويعقد نواب التغيير، عند العاشرة من صباح اليوم مؤتمرا صحافياً في المجلس قبل جلسة اللجان المشتركة يعلنون فيه توجهاتهم ومواقفهم من موضوع الكابيتال كونترول الذي ستناقشه اللجان.
وذكرت "اللواء" ان معظم وقت الاجتماع خصص لموضوع الكابيتال كونترول، وجرى المرور بشكل عام على الاستحقاق الرئاسي، حيث تبحث مجموعة التغييريين مبادرتين في هذا الخصوص، للنائب ميشال دويهي والنائب ملحم خلف، وجرى النقاش امس في مبادرة دويهي على ان تبحث لاحقاً مبادرة خلف، وستبقى الاجتماعات مفتوحة لهذه الغاية حتى الخروج بموقف موحد.
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