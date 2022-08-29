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لبنان

صناعة كراسي قش في عكار: مهنتي حمتني من الفقر

Lebanon 24
29-08-2022 | 23:03
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كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
 
قلائل هم، وبعدد أصابع اليد الواحدة أولئك الذين لا يزالون يتمسّكون بحرفة صناعة كراسي القش في عكّار والشمال. أبو جمال المقداد من المحمرة - عكار هو أحد هؤلاء وينشط في هذه الحرفة في منزله، تعاونه ابنته وزوجته.
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لا كهرباء، ولا آلات، ولا ماكينات ولا أي شيء آخر تحتاجه هذه الصناعة القرويّة، فكلّ ما يلزم لهذه الحرفة التراثية القديمة، القش الذي يتمّ جمعه من الأراضي المجاورة، بالإضافة إلى الماء الذي ينقع فيه القش لكي يصبح غضاً طرياً وقابلاً للطيّ واللفّ والجدل. ويحوك أبو جمال كراسيه من ألفها إلى يائها، على قاعدة الخشب التي يأتي بها من المنشرة. وتستغرق معه صناعة الكرسي الواحد بضع ساعات في حال انكبّ عليه طويلًا بشكل مستمر، من دون انقطاع.

يقول المقداد لـ»نداء الوطن»: «هذه حرفتي ومهنتي من أكثر من أربعين عاماً وهي التي تمنع عني الحاجة والعوز، وتجعلني سيد نفسي لا أحتاج إلى أحد من الناس، وهي التي نعتاش منها في كل الأوقات».

أضاف: «كان الكرسي يباع بعشرة آلاف ثم بدأت أسعاره بالإرتفاع إلى أن وصل سعر الكرسي الآن لحدود المئتي ألف ليرة. طبعاً هذه الزيادة بسبب الإرتفاع الحاصل في سعر الخشب الذي نعوزه من المنشرة لنجدل عليه القش، علماً أن الكرسي الواحد ليس فيه مربح بأكثر من 10 آلاف ليرة. ما زال لهذه الكراسي زبائنها، لأنها تبقى أفضل من كراسي البلاستيك وأكثر أماناً وراحة».

 
 
 
 
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