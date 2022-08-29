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لبنان

ضبط أكثر من 50 سكيناً وسيفاً بين أغراض السجناء.. هذا ما حصل بمبنى الأحداث في رومية

Lebanon 24
29-08-2022 | 23:29
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بعد 5 أيّام على بدء السجناء في مبنى الأحداث في السجن المركزي في رومية إضرابهم عن الطعام، مطالبين بتحسين أحوالهم، عملت إدارة السجن على فكه ودخلت قوة من مكافحة الشغب المبنى الا ان بعض النزلاء قاموا بمهاجمة العسكريين بالسكاكين والسيوف.

ونقل أهالي عن سجناء أن عناصر من قوة مكافحة الشغب، استُقدموا إلى رومية وتم تفتيش الغرف لضبط الممنوعات، ومنها الهواتف، ما أدى إلى انقطاع التواصل مع معظم السجناء في الداخل.

في المقابل، ردّ بعض السجناء بمهاجمة القوى الأمنية بسكاكين وسيوف مُصنّعة يدوياً، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى. كما نقل عدد من السجناء ليلاً إلى مستشفيَي ضهر الباشق والحياة حيث تلقّوا إسعافات أولية قبل إعادتهم إلى السجن. وبحسب المعلومات التي يتداولها أهالي السجناء، فإنّ أحد السجناء ما زال في مستشفى ضهر الباشق بسبب كسور تعرّض لها. كما نقل أكثر من 15 سجيناً إلى المبنى «ج» الذي يُعدّ مبنى تأديبياً بغرفٍ انفراديّة.

ولاحقا، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صوراً تشير إلى ضبط أكثر من 50 سكيناً وسيفاً بين أغراض السجناء الذين فتشت غرفهم.

 
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ويستعدّ بعض أهالي السجناء للقيام بتحرّك ميداني وتقديم دعاوى قانونية ضدّ من تظهره التحقيقات مسبّباً بالقصد أو بالإهمال بازدياد حالات الوفاة داخل سجن رومية.

(الأخبار)

 

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