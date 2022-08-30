من أقدم صالات طرابلس وأكثرها عراقة.. إعادة افتتاح "سينما أمبير" بعد 28 سنة إغلاق

كتبت "الشرق الأوسط": بعد 28 سنة من الإغلاق، احتفى الطرابلسيون، بإعادة افتتاح «سينما أمبير»، وهي واحدة من أقدم صالات المدينة، وأكثرها عراقة. تعود هذه المرة إلى جمهورها، لا بصفتها صالة عرض سينمائي، وإنما تحت مسمى «المسرح الوطني اللبناني» لتستقبل كأول الغيث، «مهرجان طرابلس المسرحي الدولي» الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر وتشارك فيه فرق عربية وأجنبية.

وبدت «ساحة التل» في وسط مدينة طرابلس، حيث «سينما أمبير»، عند السادسة من مساء السبت الماضي، مكتظة بالحافلات الصغيرة، التي أقلت القادمين من بيروت والجنوب، لحضور الافتتاح، فيما تجوب المكان فرق كشفية تعزف الموسيقى، وفرق فنية جاءت للمشاركة في المهرجان، وبدأت الاحتفال في الساحة بالرقص والغناء والابتهاج. ثمة، في رأي منظمي المبادرة، ما يستدعي جعل الناس أجمعين، بما في ذلك الموجودين في الشارع، يشعرون بأنهم جزء من هذا المسرح الجديد ومن برامجه.

هكذا أراد قاسم إسطنبولي صاحب المشروع، و«جمعية تيرو للفنون»، أن تنطلق بعملها في طرابلس بالشراكة مع الناس، الذين لهم ومن أجلهم وجد هذا المسرح، تماماً كما سبق لهم ونفضوا الغبار المتراكم عن «سينما ريفولي» في صور، وفعلوا الشيء نفسه في النبطية. يقول إسطنبولي لـ«الشرق الأوسط»، «رغم كل الصعوبات، وبفضل تصميم الشبان المتطوعين تمكنا من تحقيق حلم، نسعى له من سنوات، منذ زرت طرابلس عام 2016 لحضور مهرجان السينما».

"المسرح الوطني" في طرابلس سيتحول إلى «مساحة ثقافية حرة مجانية، لمن يرغب من الناس، حيث بدأت من الآن، تُنظم فيها ورشات تدريبية على التمثيل، والرسم على الزجاج، والكتابة المسرحية. ويستقبل المسرح مهرجانات وعروضاً فنية من كل نوع».

ومهرجان طرابلس المسرحي الدولي الذي ينظم بالتعاون مع مؤسسة «دون» الهولندية تعرض فيه مسرحيات عدة. في يوم 28 تعرض «حكايات درويش» من تونس، و«قصصكم على المسرح» لـ«فرقة لبن» من لبنان، و«احتراق كالعنقاء» من كردستان العراق، وفي 29 «فوبيا» من العراق، و«مسرح إعادة تمثيل» لفرقة «صدى» من لبنان، و«عرض فن التهريج إلى باولو أفاتانيو» من إيطاليا، و«كيف تصنع بيضة مسلوقة؟» من سلطنة عمان. وفي 30، «حكايات من التل» لفرقة «تيرو للفنون» من لبنان، و«أنتيجون» من المكسيك وإسبانيا، و«صرخة ولاء» لفرقة الفنون الشعبية من لبنان. كما ستوزع الجوائز لفئات أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. وهناك جائزة لجنة التحكيم المؤلفة من المخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز، والممثل عمر ميقاتي، والمخرج صلاح عطوي من لبنان.

بعد انتهاء المهرجان في طرابلس، فريق مستقل سيدير المسرح، وبمقدور من يشاء من الفنانين أن يستفيد من هذه المساحة، للرسم أو الموسيقى، أو التصوير للتدريب أو العرض، والقيام بأي أنشطة. وستكون عروض لأفلام أسبوعية وستُنظم مهرجانات دورية. المهم التفاف الطرابلسيين حول المسرح واعتباره مساحة مفتوحة لهم.