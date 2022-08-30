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لبنان

في صيدا... سائق ينجو بأعجوبة! (صور)

Lebanon 24
30-08-2022 | 01:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نجاة سائق بأعجوبة عقب إرتطام سيارته وفي دوار السراي في صيدا واحتراقها.
 
 
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