الجيش بذكرى "فجر الجرود": ننحني أمام دماء الشهداء الذين انتصروا على الإرهاب

في الذكرى الخامسة لمعركة #فجر_الجرود، ننحني أمام دماء شهداء الجيش الذين انتصروا على الإرهاب ببطولة ودحروه عن أرضنا، ونحيّي رفاقهم الذين أقسموا أن يواصلوا محاربته بكل أوجهه، ويتصدوا لكل التحدّيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا، بشرف وتضحية ووفاء.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/1Gd4RFVBjN