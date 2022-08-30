Advertisement

لبنان

الجيش بذكرى "فجر الجرود": ننحني أمام دماء الشهداء الذين انتصروا على الإرهاب

Lebanon 24
30-08-2022 | 01:12
A-
A+
Doc-P-985544-637974441367663625.jpg
Doc-P-985544-637974441367663625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الذكرى الخامسة لمعركة "فجر الجرود" قالت قيادة الجيش عبر "تويتر": "ننحني أمام دماء شهداء الجيش الذين انتصروا على الإرهاب ببطولة ودحروه عن أرضنا، ونحيّي رفاقهم الذين أقسموا أن يواصلوا محاربته بكل أوجهه، ويتصدوا لكل التحدّيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا، بشرف وتضحية ووفاء".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-08-30
04:00 | 2022-08-30
03:53 | 2022-08-30
03:45 | 2022-08-30
03:35 | 2022-08-30
03:30 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website