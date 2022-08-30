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لبنان

زحمة وتأخير في المعاملات.. ماذا يجري في "النافعة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-08-2022 | 03:15
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منذ نحو 3 أسابيع أعادت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أو "النافعة" في الدكوانة وفي كافة المناطق فتح أبوابها بشكل تدريجي بعد إقفال استمر لشهرين نتيجة إضراب القطاع العام، وتشهد مكاتبها زحمة كبيرة نتيجة توافد المواطنين لانجاز معاملاتهم المُتراكمة

 ويواجه المواطنون إضافة إلى الزحمة الخانقة مشكلة التأخير في إنجاز المعاملات والتي قد تحتاج ليومين أو حتى ثلاثة ايام لاتمامها وذلك بسبب عدم فتح "النافعة" أبوابها طيلة أيام الأسبوع وتقسيم العمل بين الموظفين.  

 ويتذمر المواطنون من هذا الأمر فهم ينتظرون لساعات وفي الحر الشديد، علما ان عددا كبيرا منهم يأتي من أماكن بعيدة ويضطر للعودة مُجدداً في يوم آخر لاكمال المعاملة وبالتالي يتكلف ماديا ومعنوياً ثمن إنجازها.   

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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