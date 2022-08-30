ساعات تقنين إضافيّة في هذه المناطق!

بدأ أصحاب المولّدات الخاصّة في المتن، بفرض ساعات تقنين إضافيّة، وذلك بسبب الشحّ بمادة المازوت، نتيجة التهريب المستمرّ الى سوريا، إضافة إلى إرتفاع سعرها، وتخطّيها الـ700 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

وبات معلوماً أنّ ساعات التقنين في المتن، هي وفق الآتي:

- من الساعة الواحدة أو الثانيّة ليلاً، وذلك بحسب المناطق، حتّى الساعة السادسة أو الثامنة صباحاً.

- من الساعة الحاديّة عشرة قبل الظهر، حتّى الساعة الواحدة ظهراً، أو من الساعة الثانيّة عشرة ظهراً، حتّى الساعة الثالثة بعد الظهر .

ومع البرنامج الجديد الذي بدأ أصحاب المولّدات إعتماده، فقد زادت ساعة التقنين، وأصبحت على الشكل التالي:

- من الساعة الواحدة أو الثانيّة ليلاً، حتّى الساعة السادسة أو الثامنة صباحاً.

- من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، حتّى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أو من الساعة الثانيّة عشرة ظهراً، حتّى الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك بحسب المناطق.

- من الساعة الثانيّة والنصف بعد الظهر، حتّى الساعة الرابعة والنصف، وفي بعض المناطق الأخرى، من الساعة الخامسة عصراً، حتّى الساعة السادسة مساءً.