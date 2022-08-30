خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. إليكم الجديد

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إن تمديد مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 لمدة شهر كامل، يشيرُ إلى أن هناك قدرة على ضخ الدولارات في السوق عبر منصة "صيرفة"، مشيرة إلى أنّ "هناك مخاوف سائدة من أن تطرأ تعديلات جديدة على ذلك التعميم خلال الفترة المقبلة، من شأنها تقليص حجم استفادة المواطنين من الدولار عبر المنصة".

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وأوضحت المصادر أنّ تقديم المصارف للدولار في الوقت الحالي ما زال يتم عبر دولارات تُقدم إليها من مصرف لبنان يومياً، وأضافت: "إذا، الأمور جيدة حالياً، وبالتالي فإن سحوبات الدولار مستمرة، ولكن هناك مصارف قد لا يُتاح لها تقديم الدولارات بشكلٍ أكثر من غيرها، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مواطنين أكثر من غيرهم".

وختمت: "لهذا، الإستفادة من التعميم قائمة في الوقت الراهن، أما في ما خصّ الأشهر المُقبلة، فإن الأمور غير واضحة".